Okul servis yönetmeliği değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kreş, bakımevi ve çocuk kulüpleri de "okul" kapsamına alındı. Servis araçlarında iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale geldi.

Yeni düzenleme ile yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere eklemeler yapılırken, okul ve öğrenci tanımı genişletildi. Buna göre, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de "okul" kapsamına alındı. Öğrenci tanımı da okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumları içerecek şekilde genişletildi.

Kamerasız araçlara kayıt yok

En dikkat çekici değişikliklerden biri ise kamera zorunluluğu oldu. Buna göre tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilecek, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı araçlarda bulundurulacak.

Fiyat tarifelerinde yeni esaslar

Fiyat tarifelerinde, büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.

Sürücülere kolaylık

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili düzenlemede de kolaylık sağlandı. Buna göre:

* D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı,

* D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı, gerekli süreden sayılacak.

Yönetmelik, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.