2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Bakan Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretimdeki temel hedeflerin gerçekleşmesi için eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, kurum çalışanları ve velilerin ortak duygu ve düşünce ile yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmalarının önemine dikkat çekti.

Bakanlık, ülke genelinde uygulama birliğini sağlamak ve eğitim hizmetlerini daha nitelikli yürütmek amacıyla "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi"ni tüm okul ve kurumlara ulaştırdı.

Yeni eğitim döneminde, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla çalışmalar başlayacak. Ayrıca başta "Aile Yılı" olmak üzere farklı temalar ve eğitim süreçlerini destekleyecek faaliyetlerle öğrencilerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor. Bakan Tekin, eğitim camiasına şimdiden teşekkür ederek yeni dönemdeki çalışmalarda kolaylıklar diledi.