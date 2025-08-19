3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



