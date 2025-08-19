Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde milli kimliğimizden ayrılmayacak büyük bir parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 12:48, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 12:52
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Filistin'in mili bir mesele olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde milli kimliğimizden ayrılmayacak büyük bir parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.