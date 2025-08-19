Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı

Ankara'da Devlet Memurları Konfederasyonu, 2026 yılı için %11+7, 2027 yılı için %4+4 olarak açıklanan zam teklifini "memura sefalet dayatması" olarak nitelendirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde tepki gösterdi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, basın açıklamasında teklifi, "milyonlarca kamu çalışanının emeğini yok sayan bir uygulama" olarak eleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren toplanan memurlar, sloganlar eşliğinde hazırladıkları mizansenlerle tepkilerini gösterdi:

Memurun evinde artık yemek değil, taş kaynıyor

Taş Kaynatma Mizanseni: Memurlar, boş bir tencereye taş koyarak "Memurun evinde artık yemek değil, taş kaynıyor " mesajını verdi.

" mesajını verdi. Papua Yeni Gine Kinası Mizanseni: Sunulan teklifin gerçek hayatta karşılığı olmadığını göstermek için Papua Yeni Gine Kinası dağıtıldı.

Balon Patlatma Mizanseni: "Yetkili konfederasyonun içi boş balonu patlamıştır" diyerek, yıllardır toplu sözleşme sürecinde yaşanan hayal kırıklıkları sembolize edildi.

Kaya, toplu sözleşme sürecini sert sözlerle eleştirerek, "Bu teklif, milyonlarca memurun emeğini ve insanca yaşama hakkını yok saymıştır. 8 dönemdir aynı tiyatro sahneleniyor. Kamu çalışanı, göstermelik müzakerelerin figüranı yapılmak isteniyor" dedi.

Hakem Heyeti Sürecine Tepki

Hakem heyeti sürecine de değinen Kaya, "Eğer kamu işveren heyeti ne verdiyse onu onaylayacaksanız, o masada oturmanıza gerek yok. Bu rakamlar memurun hayatına hiçbir katkı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Eylem, "Memurun alın teri pazarlık konusu olamaz!", "Bu teklifi kabul etmiyoruz!" ve "Alın teri karşılıksız kalmaz!" sloganlarıyla sona erdi.