Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek, yurtdışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 14:23, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 14:35
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.