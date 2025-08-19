Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 13.44 sıralarında merkez üssü Sındırgı ve büyüklüğü 3.9 olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.