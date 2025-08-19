Demir profiller yola savruldu, D-100'de ulaşım durdu
Kocaeli'de D-100 Karayolu'nun İstanbul yönü bir TIR'dan düşen demir profiller nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 14:54, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 14:50
Kocaeli'de TIR'dan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Karayolunun Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verirken, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekipler, profillerin kaldırılması ve kara yolunun temizlenmesi için çalışma başlattı.