Evinde ölü bulundu: İzmir'de beyin cerrahının şüpheli ölümü
İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 15:24, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 15:18
İzmir'in Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
CENAZESİ UŞAK'A GÖNDERİLDİ
Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.