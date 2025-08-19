Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Memur-Sen: Uyarıyoruz!

Memur-Sen, 18 Ağustos'taki iş bırakma eylemine katılan kamu çalışanlarına soruşturma açılacağı duyumları sonrası; Sendikal eylem hakkının anayasal ve uluslararası sözleşmelerle korunduğunu, soruşturma açılmasının "sendikal hak ihlali" olduğunu vurgulayarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 15:19, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 15:24
Memur-Sen: Uyarıyoruz!

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde kamu işveren heyetinin teklifini protesto etmek amacıyla 18 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine katılan üyelerine soruşturma açılacağına dair duyumlar aldıklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, bu tür girişimlerin hukuk dışı, keyfi ve pervasız olduğu vurgulanarak, tahammül sınırlarını zorlayan bu teşebbüslere asla müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

Sendikal Eylem Hakkı ve Anayasal Güvence

Memur-Sen, kamu görevlilerinin sendikaların aldığı karar doğrultusunda toplu eyleme katılma hakkının hem uluslararası sözleşmeler hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alındığını hatırlattı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 22 Mayıs 2013 tarihli kararına atıf yapılarak, sendikal eyleme katılmanın mazeret kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle üyelerin iş bırakma eylemine katılmalarının disiplin cezası veya yaptırımla karşılanamayacağı belirtildi.

Sendikal Hak İhlali ve Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi'nin, sendikal eyleme katılan kamu çalışanlarına verilen disiplin cezalarını hak ihlali olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Ceza hafif dahi olsa, sendika üyelerini çıkarlarını savunmak için yapılan meşru eylemlere katılmaktan vazgeçirecek bir nitelik taşıması, doğrudan sendikal hakların ihlali anlamına gelmektedir."

Yeni Eylemlerin Kapısını Aralar

Memur-Sen, olası disiplin soruşturmalarının sendikal haklara gölge düşüreceğini ve yeni toplumsal tepkilerin doğmasına yol açacağını belirtti. Eyleme katılan kamu çalışanlarına soruşturma açmak, disiplin cezası vermek veya benzer yaptırımlar uygulamanın; 18 Ağustos'ta yapılan eylemin dahi ötesinde, Türkiye genelinde başka eylem ve tepkilerin önünü açacağı ifade edildi.

Savcılıklara Suç Duyurusu Hazırlığı

Açıklamanın sonunda, eyleme katılan kamu çalışanlarına yönelik soruşturma açılması halinde sendikanın hukuki mücadele başlatacağı vurgulandı:

  • "Sendikal hakların engellenmesi suçunu işleyenler hakkında, cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet başvurusu yapacağız. Sendikal haklarımızı korumak için her türlü hukuki süreci işleteceğiz."


