Bursa'da su krizi: Bir baraj kurudu, 35 günlük su kaldı

Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Okul servis yönetmeliği değişti
Okul servis yönetmeliği değişti
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bursa'da su krizi: Bir baraj kurudu, 35 günlük su kaldı

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrederken şehirde 35 günlük suyun kaldığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 16:04, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 16:06
Yazdır
Bursa'da su krizi: Bir baraj kurudu, 35 günlük su kaldı

Bursa'yı besleyen Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp su kapasiteli ve Doğancı'yı besleyen Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık İHA tarafından dron ile görüntülendi. Acı tablo yürekleri sızlatırken, 110 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 19 seviyelerinde seyrediyor. Bursa'nın 35 günlük suyunun kaldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'de yeni Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine bypas ile günde 110 bin metreküp su vereceklerini müjdeledi.

2010 yılında İstanbul'da bir toplantıda Türkiye'nin mevcut durumu devam ettiği sürece 2040'lı yıllarda çölleşeceği bilgisini aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey., "Ona göre hazırlıklı olmalıyız.35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. İnşallah ayın birinde yapmış olduğumuz bypass hattımızla Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını sayın valimizle açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Yine de riske girmeme adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

Yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını gündemde tuttuklarını ve Çınarcık'ın daha erken devreye alındığını anlatan Başkan Bozbey, "2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber