Bakan Tekin: Okullarda 'Yeşil Vatan' Projeleri Başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz hem müfredatımıza hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları yerleştirmiştik. Bu kapsamda 'yeşil vatan' temalı, orman başta olmak üzere tabiatı korumak üzere okullarımızda farkındalık yaratacak projeler hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Kütahya Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Bakan Tekin, kent ziyaretlerinde düzenlendikleri İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları'nda ildeki eğitim öğretimle ilgili bütün süreçleri ele alarak, hem fiziki altyapı ihtiyaçları hem de eğitimin niteliğiyle ilgili projelere dair hususları masaya yatırdıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye'de özellikle son 20 yılda eğitim öğretim ile ilgili devrim niteliğindeki gelişmeler olduğunun altını çizdi.

Kütahya'nın Türkiye gibi son 20 yılda eğitim ve öğretim önemli gelişmeler sağladığını anlatan Tekin, "Şu anda bakanlığımızdaki genel müdür düzeyindeki bütün arkadaşlarımız Kütahya'dalar. Her ilçede en az 2 genel müdür arkadaşımız gözlem yapıyor. Oradaki yöneticilerimizle istişareler yapıyor. Yerinde görülmesi, değerlendirilmesi gereken gerek yatırım, gerek proje bazlı olarak uygulamaları yerinde denetliyorlar. Buradan dönüşte de bu raporlarımızı masaya yatırıp valimizle ve siyasetçilerimizle beraber yapılması gereken şeyler konusunda karar verip yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, bu sabah itibarıyla Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının hazırlıkları bağlamındaki genelgesini yayımladıklarını anımsattı.

Genelgeyi illere gönderdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak dikkati çektiğimiz bazı noktalar vardı. Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, aile, toplumun temeli olarak kabul ediliyor. Anayasamız başta olmak üzere bütün mevzuatımız, bütün politika belgelerinde aileye atıf yapılır. Bu yıl bütün kamu kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde aileyle ilgili farkındalık oluşturacak işler yapma durumunda. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni yılda bu konuyu öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın masaya yatırmasını istiyoruz. Bir diğer önemli konu, yaz aylarında hepimizin canını sıkan, içimizi yakan orman yangınları. Biz hem müfredatımıza hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları yerleştirmiştik. Bu kapsamda 'yeşil vatan' temalı, orman başta olmak üzere tabiatı korumak üzere okullarımızda farkındalık yaratacak projeler hayata geçirilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın koordinesinde illerde fidan dikme etkinlikleri, ormanlarda bu sorumluluk kapsamında bakım uygulamaları yapmak gibi çeşitli uygulamaları okullarımızda hayata geçireceğiz. İnşallah hep beraber ülkemizin her santimetrekaresine en iyi şekilde hizmet edecek, sahip çıkacak kuşaklar yetiştiririz."

Bakan Tekin'e, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç eşlik etti.

