Dolar günü 40,88 TL'den kapattı

Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 40,88 TL'den tamamladı.

19 Ağustos 2025 17:10
Dolar günü 40,88 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları40,889040,890040,887040,8880
Avro47,749047,750047,780047,7810
Sterlin55,403055,413055,290055,3000
İsviçre frangı50,657050,667050,808050,8180
ANKARA
ABD Doları40,859040,939040,857040,9370
Avro47,709047,789047,740047,8200
Sterlin55,343055,553055,230055,4400

