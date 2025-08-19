Dolar günü 40,88 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 40,88 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 17:10, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 17:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,8890
|40,8900
|40,8870
|40,8880
|Avro
|47,7490
|47,7500
|47,7800
|47,7810
|Sterlin
|55,4030
|55,4130
|55,2900
|55,3000
|İsviçre frangı
|50,6570
|50,6670
|50,8080
|50,8180
|ANKARA
|ABD Doları
|40,8590
|40,9390
|40,8570
|40,9370
|Avro
|47,7090
|47,7890
|47,7400
|47,8200
|Sterlin
|55,3430
|55,5530
|55,2300
|55,4400