Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tarlada bulunan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı çalışma ila bulunan kemiklerin Samsun'da kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 19:14, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 19:47
Yazdır
Tarlada bulunan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

