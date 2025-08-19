Temmuz'da toplam petrol üretimi 4 milyon varil

Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Temmuz'da toplam petrol üretimi 4 milyon varil

Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil olurken aynı dönemde doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 20:26, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 20:27
Yazdır
Temmuz'da toplam petrol üretimi 4 milyon varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem petrol hem de doğal gazda yerli üretimi hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil oldu.

Aynı dönemde aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, petrol eşdeğeri olarak bakıldığında aylık toplam petrol ve doğal gaz üretimi ise 5,7 milyon varil oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için 'gece-gündüz' demeden çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, "Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretiminin de önemli bir boyuta ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bayraktar, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız sayesinde ülkemizin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendimiz karşılıyoruz" bilgisini verdi.

'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber