Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Taziye evinde husumetliler arasında kavga: 1 ölü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir taziye evinde husumetliler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 23:51, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 23:50
Taziye evinde husumetliler arasında kavga: 1 ölü

Tutak ilçe merkezine bağlı Burnubulak köyünde taziye evinde husumetlisi ile karşılaşan S.O. (55) ile husumetli olduğu M.S.I. (71) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.O., M.S.I. tarafından silahla vuruldu. Taziye evinde bulunan vatandaşların saldırısına uğrayan cinayet zanlısı M.S.I. ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. S.O.'nun cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

