İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 07:29, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 07:42
İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, dün Trakya bölgesinde etkili olan sağanak yağış bugün önce İstanbul'da, ardından Karadeniz kıyısındaki diğer illerde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar ülke genelinde tekrar artacak.
Bölgelerde Beklenen Sıcaklıklar
- Balıkesir: 31 derece
- Edirne: 31 derece
- İstanbul: 29 derece
- Denizli: 35 derece
- İzmir: 34 derece
- Adana: 35 derece
- Ankara: 31 derece
- Sinop: 32 derece
- Erzurum: 33 derece
- Diyarbakır: 40 derece
- Gaziantep: 39 derece
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
- Bugün: Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°
- Yarın: Az Bulutlu, sıcaklık 31°
- Cuma: Açık, Güneşli, sıcaklık 34°
- Cumartesi: Az Bulutlu, sıcaklık 31°
- Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°