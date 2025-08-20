Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net