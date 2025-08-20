Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu
Peş peşe depremler ile sallanan Balıkesir'de son dakika bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 07:39, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 07:44
Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Depremin saat 01:10'da yaşandığı aktarıldı.
AFAD tarafından açıklanan verilerde sarsıntının yerin 4.54 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.