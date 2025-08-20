Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin ekim ayında yapılabileceğini açıkladı. İhale sözleşme şartlarının dünyadaki benzer uygulamalar incelenerek ve kamu faydası gözetilerek hazırlandığını belirten Uraloğlu, "2026'da da sinyal almaya başlarız. Birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi. Son dönemde merakla beklenen 5G ihalesiyle ilgili olarak, Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin açılışında konuşan Uraloğlu, iletişim noktasında gerek telekomun imtiyaz hakkının yenilenmesi, uzatılması gerekse de 5G'ye geçiş noktasında bir irade ortaya koyduklarını vurguladı.

5G İhalesi ve Sözleşme Şartları

Türkiye'de bulunan 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarının nasıl ve hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduklarını belirtti. Kamu faydası ve operatörlerin yatırım yapma reflekslerini engellemeyecek şartların oluşturulduğunu ifade eden Uraloğlu, ihale tarihi için 45 günlük bir süre gerektiğini ve bu ay ilan etmeye gayret edeceklerini söyledi. 2026'da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içinde tüm ülkeye 5G'nin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bölünmüş Yollar ve Tasarruf

Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşımın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Son 23 yılda yaklaşık 296,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 832 kilometreye yükseltildiğini ve yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandığını dile getirdi.

Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları

2025 Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam elektrikli otomobil sayısı 268 binin üzerine çıktı.

Haziran itibarıyla ülkede 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketi bulunuyor.

Yatırım İçin Reformlara Devam

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, dünyada mikro mobilite sektörünün farklı istatistiklere göre 42 milyar dolardan 170 milyar dolara kadar büyüklüğe ulaştığını belirtti. İyi bir mevzuat ve regülasyon ile sektörün milyar dolarlık yatırımı kısa sürede çekebileceğini ve sürdürülebilir ulaşım hedefine mikro mobilite vasıtasıyla katkı sağlayacağını ifade etti. 2003'ten bugüne kadar Türkiye'nin yaklaşık 280 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini hatırlatan Dağlıoğlu, bu başarının arkasında reform yapma kabiliyeti ve güçlü siyasi liderliğin bulunduğunu vurguladı.