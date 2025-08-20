Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede

Memur ve emekli zam oranları için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor. Taraflar uzlaşamadı, süreç kurulda devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 08:47, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 09:34
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasındaki 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi. Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurması bekleniyor.

Yeni Teklif Gelmedi

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

Süreç Nasıl İşleyecek?

  • Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.
  • Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.
  • Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.
  • 11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.
  • Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

