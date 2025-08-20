Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 08:52, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 08:48
Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

