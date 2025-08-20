Eymir Gölü yakınlarında başlayan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltında

Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eymir Gölü yakınlarında başlayan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltında

Ankara'daki Eymir Gölü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. İncelemeler sonucunda yangının havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 09:27, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 09:41
Yazdır

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber