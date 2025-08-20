Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Terörsüz Türkiye için söz Meclis'te

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan komisyon bugün beşinci kez toplanacak. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 10:02, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 10:02
Terörsüz Türkiye için söz Meclis'te

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık edecek.

Kurtulmuş, dün 4'üncü kez toplanan komisyonun açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı. "Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin önemine dikkati çekti, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmayacaktık." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyonda sunum yaptı. "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz." dedi.

Komisyonda şehit aileleri ve gaziler tek tek dinlendi

Diyarbakır anneleri de yaşadıklarını komisyon üyeleriyle paylaştı.

Tarihi komisyon bugün mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Bu kez ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.

