2 ilde bugün denize girmek yasak

Vize Kaymakamlığı Vize ilçesinde, Tekirdağ Valiliği de bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net