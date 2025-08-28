YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Aylıksız İzinde İken Doğum Yapacak Olan Memura, Göreve Başlamadan Doğum Analık İzni Verilir mi?

Aylıksız izinli iken doğum yapacak memura göreve başlama şartı aranmaksızın talebi halinde doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilmelidir.

Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 00:10
Aylıksız İzinde İken Doğum Yapacak Olan Memura, Göreve Başlamadan Doğum Analık İzni Verilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 104'üncü maddesinde;

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

Hükmü yer almaktadır.

Mülga DPB görüşleri de dikkate alındığında; Aile Yılı çerçevesine uygun olarak güçlü aile yapısının sağlanması ve korunmasına katkı anlamında, aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. Mevzuatta çalışan anne ve babalar açısından aile yapısının korunmasını kısıtlayan, engelleyen veya zorlaştıran hüküm ve idari tasarrufların da bu vesileyle gözden geçirilmesi ve bütüncül bir tarzda kolaylaştırıcı adımların atılmasında ayrıca fayda bulunmaktadır.

