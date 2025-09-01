Doktora Yapmanın Kademe İlerlemesine Etkisi Nedir?

Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Doktora Yapmanın Kademe İlerlemesine Etkisi Nedir?

657 sayılı Kanun ve Görüş Yazıları birlikte analiz edildiğinde, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara 1 derece yükselmesi, master derecesini alıp 1 kademe ilerlemesinden yararlanan memura mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapanlara ise 2 kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 00:10, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 23:29
Yazdır
Doktora Yapmanın Kademe İlerlemesine Etkisi Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin ortak hükümler başlıklı A/9 maddesine göre; memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir (1) yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir (1) kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir (1) derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir (1) kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki (2) kademe ilerlemesi uygulanır.

Mülga DPB vermiş olduğu görüş yazısında (26.06.2016-3867); Bakanlığınızda psikolog olarak görev yapan . 'nün 03/07/2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalında yüksek lisans yaptığını ve bir kademe ilerlemesi aldığını, 01/03/2016 tarihinde de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet doktora programını bitirdiğini belirterek söz konusu personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi gereğince iki kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanmayacağına dair yazıya, "657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi uyarınca master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanmış olan ilgiliye bitirdiği doktora programı sebebiyle ilave iki kademe ilerlemesi daha uygulanıp uygulanmayacağının, söz konusu doktora programının çalışılan kadro unvanı ve yürütülen görevle ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca değerlendirmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında (21.07.2025-13082581); Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi sosyolog olarak görev yapmakta olan personelin Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanlığında, "Hegemonyanın Kent ve Birey Üzerindeki Etkisini, 2000 Sonrası Sinema Yapıtları Üzerinden Okumak: İstanbul Örneği" başlıklı tezi ile doktora öğrenimini tamamladığından bahisle yapılacak işleme ilişkin yazıya, "yüksek lisans (master) üzerine doktora programını bitiren personele 657 sayılı Kanunun 36/A-9 bendi gereği iki kademe ilerlemesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda söz konusu doktora programının hizmet sınıfı farkı gözetilmeksizin "çalışılan kadro unvanı" ve "yürütülen görevle" ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak tarafınızca yapılacak değerlendirmenin esas alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Mülga DPB görüşünde (Kaynak 5 sayılı bülten 8. Sayfa); Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra, felsefe doktorası yapanlara bir derece yükselmesinin mümkün olup olmayacağına dair yazıya, " Belediyeniz Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş, olarak görev yapanın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olması sebebiyle, aldığı lisansla ilgili öğrenim dallarının iktisat, muhasebe ve maliye bilimleri olduğu, felsefe, lisansı ve mesleği ile ilgili bilim dalları arasında yer almadığından, felsefe doktorası belgesine istinaden mezkur fıkra hükmünün uygulanması mümkün görülmemektedir" şeklinde görüş bildirilmiştir.

Sonuç olarak; meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir (1) derece yükselmesi, master derecesini alıp bir (1) kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki (2) kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber