Memurun Resim, Heykel Gibi Sanat Ürünlerini Satması Ticari Kazanç Sayılır Mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

Tacir, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12'nci maddesinde, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi olarak tanımlanmış; bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılmış; bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu addedilmiştir.

Esnaf, 6102 sayılı Kanunun 15'inci maddesinde ister gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 11'inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi olarak tarif edilmiştir.

Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmek amacıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlüğe konulmuş eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak; eser sahibi ise eseri meydana getiren kişi olarak; hakkı telif, telif hakları edebi mülkiyet, güzel sanatlar mülkiyeti ve buna benzer tabirlerden bu kanunun benzer hallerde tanıdığı hak ve salahiyetler olarak anlaşılacağı düzenlenmiştir.

Bu mevzuat ışığında; resim ve heykel gibi sanat eserleri fikir ve sanat eseri kapsamında dikkate alınması, memurlar tarafından bu tür işlerin mesai günleri dışında çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından işveren-işçi ilişkisi kurulmadan sadece kendi nam ve hesabına yerine getirilmesi ve fikir-sanat eseri kapsamında mali hak elde edilmesi (5846/Madde 18: Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir) şeklinde bir durumun oluşması ticari kazanç olarak değerlendirilmeyecek, telif ücreti olarak değerlendirilecek (telif ücreti, bir eser üreten kişinin eserinin telif haklarını devretmesi karşılığı aldığı ücrettir) ancak firmalara ücret karşılığında icra edilmesi halinde ise ticari kazanç olarak değerlendirilecektir. Bu konuda, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün detaylı görüşü de bulunmaktadır (07.07.2025- E-53773008-622.02-12932700).



