SMMM Olarak Geçen Süre Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin ortak hükümler başlığının C/1 maddesine göre; teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87'nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Madde incelendiğinde; teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerin bu sürelerinin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılmakta, bu sürelerin her yılı bir (1) kademe ilerlemesi ve her üç (3) yıl için bir (1) derece yükselmesi verilerek değerlendirildiği görülecektir.

Elbette bu değerlendirmenin yani intibakının gerçekleştirilebilmesi için durumunun memur tarafından belgelendirilmesi gerekir. Bu belgelendirmede, iş mevzuatı gereği çalıştığı işyerinden verilen ve/veya alınan çalışma belgesi, meslek adı-kodunu gösteren SGK hizmet dökümü gibi belgeler dikkate alınır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun "serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) olabilmenin özel şartları" başlıklı 5'inci maddesine göre, serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisan üstü seviyesinde diploma almış olmak, en az üç (3) yıl staj yapmış olmak, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak (kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz) serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak özel şartlar aranmaktadır.

Sonuç olarak, SMMM olarak geçen hizmet süresinin 3/4'ü kazanılmış hak aylık derecesinde sayılmaktadır. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2023 tarihli E-53773008-622.02-6091729 sayılı görüş yazısı da bu minvaldedir.