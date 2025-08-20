Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Elektrikli araç şarj noktalarının 2040'a kadar 206 milyonu aşması bekleniyor

Küresel elektrikli araç (EV) şarj noktalarının 2026-2040 döneminde yıllık yüzde 12,3 büyümeyle 206 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 11:05, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 10:57
Enerji danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Tahmini raporuna göre, 2040'a kadar 133 milyon noktaya ulaşması beklenen konut şarjı, küresel pazarda en baskın alan olmaya devam edecek.

Bu büyümeyi desteklemek için küresel şarj altyapısı harcamalarının aynı dönemde yıllık yüzde 8 artışla 2040'ta 300 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Şarj noktalarının ise aynı dönemde yıllık yüzde 12,3 oranında büyüyerek 206 milyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Wood Mackenzie kıdemli EV şarj araştırma analisti Oliver McHugh, "Kamuya açık şarj kullanımının artması ve altyapı verimliliğinin iyileşmesiyle bir şarj noktasına düşen elektrikli araç sayısı 2025'te 7,5'ten 2040'ta 14,2'ye çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin kıdemli analisti Emil Koenig ise konut tipi şarjın küresel pazara hakim olduğunu ve 2050'ye kadar dünya genelindeki şarj noktalarının üçte ikisini oluşturacağını belirtti. Koenig, bu segmentin cazibesinin, araç sahiplerine kullanım kolaylığı, performans ve maliyet açısından denge sunmasından kaynaklandığını ifade etti.

Çin hakimiyetini sürdürecek

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinin küresel büyümeye liderlik etmesi, Çin'in ise kamuya açık şarjda hakimiyetini sürdürmesi öngörülüyor.

Bölgedeki DC şarj pazarının 2025-2040 döneminde yıllık yaklaşık yüzde 10 büyümesi bekleniyor. 2040 itibarıyla kamuya açık Seviye 3 şarj ve konut tipi Seviye 2 şarj için harcamaların sırasıyla 54 milyar dolar ve 33 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hindistan'da hızlı şarj istasyonlarının sayısının politika desteği ve hızlanan EV pazarıyla mevcuttaki 14 binden 2040'ta 1,1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Amerika kıtasında, ABD'de kamuya açık DC hızlı şarj (DCFC) segmentinin 2040'a kadar yıllık yüzde 14 büyüyerek 475 bin noktaya ulaşması ve 3,3 milyar dolarlık yıllık piyasa değeri yaratması öngörülüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da kamuya açık şarj altyapısının yıllık yüzde 11,3, DC şarjın ise yüzde 13,7 büyümesi bekleniyor. Bölgedeki konut tipi AC şarj cihazlarının 2040'ta 57 milyona ulaşacağı, ticari şarjın ise yüzde 12 büyüyeceği tahmin ediliyor.

