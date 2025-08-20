Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 11:22, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 11:42
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarının tamamı toplu sözleşmeye imza attı.

11 hizmet kolunda yürütülen görüşmelerde tüm hizmet kolları toplu sözleşmeye imza atarken, zam oranlarına ilişkin genel görüşmelerde kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Yapılan anlaşmaya göre, 10 hizmet kolunda Memur-Sen, 1 hizmet kolunda ise Kamu-Sen yetkili sendika olarak toplu sözleşmeye imza attı. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin temel konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları devam etti.

Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranında zam ve taban aylıklara 1000 TL artış teklifinde bulundu. Sendikalar ise bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Böylece genel zam oranlarına ilişkin süreçte uzlaşmazlık çıktı.

Hizmet kolunda Sağlık-Sen toplu sözleşmeye imza attı.

Süreç Hakem Kurulu'na Taşındı

Uzlaşmazlık nedeniyle bundan sonraki süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yürütülecek. Tarafların başvurularının ardından kurul, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını karara bağlamak üzere toplanacak.

11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla alacak. Yasal takvime göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu en geç 31 Ağustos 2025 tarihine kadar nihai zam oranlarını açıklamak zorunda.

Memur ve Emeklilerin Gözü Hakem Kurulu'nda

Bu süreçte yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artışlarının belirlenmesi için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Kurulun vereceği karar kesin olacak.

