Yurt Dışı ÜFE temmuzda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,03, yıllık bazda yüzde 30,06 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 11:29, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 11:29
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,3, imalatta yüzde 30,1 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 26,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82, sermaye mallarında yüzde 34,48 ve enerjide yüzde 10,44 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22, imalatta yüzde 3,01 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76, sermaye mallarında yüzde 2,99 ve enerjide yüzde 2,98 artış görüldü.

