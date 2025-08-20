BKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), 5 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 20-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2025 saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-BKUBTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz:

Sınav Başvuru Süreci ve Detaylar

Adayların, başvuru işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Sınava katılmak isteyenlerin, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.