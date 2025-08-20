Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait

Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Oransal zamla ilgili olarak mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 12:47, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 13:42
Bakan Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmeleri görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin açıklamasına, sosyal diyalog, karşılıklı anlayış, hak ve menfaatlerin korunarak genişletilmesi doğrultusunda çalışmaları yürüttüklerini söyleyerek başladı.

Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduklarını dile getiren Işıkhan, "Memurlarımızın haklarını genişletmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

"11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık"

Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalar neticesinde çalışmalarını iki perspektifte sürdürdüklerini belirten Bakan Işıkhan, "Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç, kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarımızla büyük oranda uzlaşma sağladığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;

4 milyondan fazla çalışanımız sendikalarımızın çatısı altında, hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Büro ve bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, eğitim öğretim, bilim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri. Tüm kamu görevlilerimiz bu hizmet kollarında çalışmalarını sürdürürken ben gerçekten kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

"Tahkim süreci söz konusu"

Işıkhan, oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığı için tahkim sürecini söz konusu olduğunu kaydetti. Nihai kararın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4,2 milyon memuru ilgilendiren, genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını belirten Işıkhan, "Geçtiğimiz 7. dönem toplu sözleşmede uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341 idi. Bu dönemde önceki dönemlerin de üzerine çıkan sayıda maddelerde uzlaşma sağlandığı için memnunuz." dedi.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;

Bu dönemde uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları sizlerle de paylaşmak isterim. Daha ayrıntılı bir şekilde zaten ilerleyen zamanda sizlerle bir araya gelerek memurlarımızın haklarında ilerleme sağladığımız tüm maddeleri sizlerle tek tek paylaşacağım. Ama sadece kabaca örneğin şefin altındaki tüm genel idari hizmet personeliyle yardımcı hizmetler sınıfına, müdürlere ve müdür yardımcılarına, avukatların ek ödemelerine, şeflerin tazminatlarına, mühendis ve mimarların ek ödeme oranlarına, jeolog, kimyager ve fizikçilerin, tekniker ve teknisyenlerin, veteriner hekimlerin ek ödemelerine, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine, akademik personelin eğitim öğretim ödeneğinde önemli artışlar sağladık.

"Giyim yardımında mutabakata varıldı"

Sendikalarımızın, yıllardır dile getirdiği ve çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşme ile mutabakata varılmış ve sorun çözülmüştür.

"Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım gerçekleştirdik"

Ayrıca bazı fazla çalışma saatlerine de, yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımızla gerçekleştirdik ve bu 80 milyarı hizmet kollarına tamamen harcadığımızı da ifade etmek istiyorum. Bu bence çok önemli bir kazanım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreci yürüttüğümüzü de buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli memurlarımıza ve ailelerine tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Nasıl ki, bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir memurumuzu ve diğer tüm çalışanlarımızı Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde enflasyona ezdirmeyeceğiz.


