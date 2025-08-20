Hac Kurası ve Kayıt Yenileme Sürecinde Önemli Uyarılar

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerektiğini belirtti. Gelecek yıl yapılacak hac ibadeti başvurularının 5 Eylül'de sona ereceğini vurgulayan Bircan, vatandaşların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

2026 Yılı Hac Başvuruları ve Kayıt Yenileme

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda, 2026 yılı için ilk defa başvurmak isteyen vatandaşların ön kayıtlarının alınacağı açıklandı. Remzi Bircan, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yenileme yapılmayacağını, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yenilemeleri gerektiğini ifade etti.

Kayıt yenileme işlemleri 5 Eylül'e kadar yapılmalı.

Otomatik yenileme olmayacak, herkesin kendi kaydını güncellemesi gerekiyor.

Kayıt yenilemeyenler 2026 haccına katılamayacak.

Hac Kontenjanı ve Hizmet Kalitesi

Her yıl ülke nüfusunun güncel sayısının Suudi Arabistan makamlarına iletildiğini belirten Bircan, hac kotasının artmasını ümit ettiklerini söyledi. 2025 haccında dünya ülkeleri arasında hacı memnuniyeti, hizmet çeşitliliği, disiplin ve hacıların eğitimi konularında birinci olduklarını vurguladı. 2026 haccında da en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Konaklama Tercihleri ve Bilgi Güncelleme

Bircan, hacı adaylarının konaklama tercihlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Normal konaklama ve yakın mesafe konaklama seçeneklerinin bulunduğunu, yakın mesafenin Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye yakın otellerdeki konaklama türü olduğunu açıkladı. Normal konaklamada ise otellerden Kabe-i Muazzama'ya otobüslerle ring sistemi uygulanıyor.

Telefon numaralarının ve kişisel bilgilerin e-Devlet'te güncellenmesi gerekiyor.

Hac kura sonuçları SMS ile bildirilecek.

Kayıt yenilemeyenler hak kaybı yaşayabilir.

Hac niyeti olan vatandaşların, kayıt yenileme, bilgi güncelleme ve konaklama tercihlerine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 2026 haccına katılım mümkün olmayacaktır.



