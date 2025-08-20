Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Projesi Başlıyor

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı, Türkiye'nin doğusunda lojistik ve taşımacılığı güçlendirecek önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 14:09, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 14:19
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Projesi Başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temel atma töreninin 22 Ağustos Cuma günü gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu hattın Türkiye'nin doğusundaki yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini pekiştireceğini ifade etti.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın Özellikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda proje için 2,4 milyar avro dış finansman sağlandı. Temeli atılacak olan demir yolu hattı, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edilecek. Hattın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

  • 5 tünel
  • 19 aç-kapa tüneli
  • 3 viyadük
  • 10 köprü
  • 144 alt geçit
  • 27 üst geçit
  • 480 menfez

Zengezur Koridoru'nun Stratejik Önemi

Temeli atılacak hat, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak.

Ayrıca bu hat, Trans-Hazar ve kuzey-güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak olan Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi de artacak.


