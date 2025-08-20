Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Projesi Başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temel atma töreninin 22 Ağustos Cuma günü gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu hattın Türkiye'nin doğusundaki yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini pekiştireceğini ifade etti.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın Özellikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda proje için 2,4 milyar avro dış finansman sağlandı. Temeli atılacak olan demir yolu hattı, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edilecek. Hattın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

5 tünel

19 aç-kapa tüneli

3 viyadük

10 köprü

144 alt geçit

27 üst geçit

480 menfez

Zengezur Koridoru'nun Stratejik Önemi

Temeli atılacak hat, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak.

Ayrıca bu hat, Trans-Hazar ve kuzey-güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak olan Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi de artacak.



