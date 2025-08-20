Kulüp Başkanı ve 25 Futbolcu ile Toplam 55 Kişi PFDK'ya Sevk Edildi

2. Lig'deki Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" iddialarıyla ilgili olarak toplamda 55 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

2024 yılı nisan ayı sonunda oynanan karşılaşmada iki takımın da şut çekmemesi ve maç boyunca yalnızca 2 korner atılması dikkat çekmişti. Ayrıca, Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparken, hakem kartına başvurmadı. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantilemişti.

TFF'nin Disiplin Sevkleri ve Detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıkladı. Aralarında Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.Sevk Edilen Kişiler ve Gerekçeler

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor kulüpleri, "müsabaka sonucunu etkileme" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kulüp başkanları, idareciler, teknik sorumlular ve futbolcuların büyük kısmı hem "müsabaka sonucunu etkileme" hem de "bahis oynama" gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Sevk edilenler arasında Ahmet Daniel Akyıldız, Batuhan Kırdaroğlu, Berat Arda Kara, Berkay Akbaş, Cenk Doğan, Emin Kars, Emre Can Örme, Fatih Kızılkaya gibi birçok futbolcu ve kulüp çalışanı yer aldı.

Tüm sevklerin 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak yapıldığı belirtildi.

TFF'nin Açıklamasından Öne Çıkanlar