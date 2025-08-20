Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçilerini ilgilendiren 28 maddelik kazanım paketini kamuoyuna açıkladı.

1. Gece saatlerinde nöbet tutan personele "gece tazminatı" verilmesini sağladık.

2. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarına giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladık.

3. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri çalışanlarının taban ödeme katsayısının artırılmasını sağladık.

4. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan lisansiyerlerin taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

5. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda laboratuvarda çalışan sağlık hizmetleri sınıfı sırasında yer alanların taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

6. Ulusal Referans Laboratuvarı'nda görev yapan ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli sırasında yer alanların taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

7. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire, ebe, ATT ve paramediklerin taban ödeme oranlarına ilave edilen puanın artırılmasını sağladık.

8. Asli görevinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramediklerin net teşvik katsayısına ilave edilen puanın artırılmasını sağladık.

9. 112 çalışanlarının zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenler için ek ödeme kesintisi yapılmaksızın görevlendirme süresinin uzatılmasını sağladık.

10. Üniversite hastanesinde görev yapan sağlık hizmetleri çalışanlarının taban ödeme katsayısının artırılmasını sağladık.

11. Üniversite hastanesinde görev yapan lisansiyerlerin taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

12. Üniversite hastanelerinde görevli sertifika sahibi sağlık çalışanlarının, sertifikasına uygun hizmet alanında görev yapmaları halinde ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

13. Üniversite hastanelerinde görev yapanların teşvik ek ödemelerinde kullanılan kadro/görev unvan katsayısının artırılmasını sağladık.

14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşları ile çocuk evi koordinasyon merkezlerinde (ÇEKOM) görev yapan personelin sosyal hizmet tazminatının artırılmasını sağladık.

15. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan ve kadın, çocuk ile aile bireylerine yönelik kamu davalarına katılan avukatların ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

16. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlanabilmesini sağladık.

17. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan personelin dini bayramların yanında resmi bayramlarda da artırımlı nöbet ücreti alabilmesini sağladık.

18. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal hizmet tazminatından yararlanamayan yurt yönetim memurlarının özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağladık.

19. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal hizmet tazminatından yararlanamayan yurt yönetim memurlarının ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

20. Doğum yapan memurların süt izni bittikten sonra talepleri halinde gece nöbetine girebilmelerini sağlayan düzenlemenin sözleşmeli personeli de kapsamasını sağladık.

21. Adli Tıp Kurumunda görev yapanların hastalık izinlerinde döner sermaye ek ödeme kesintisi yapılmamasını sağladık.

22. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Sağlık Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

23. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Genel İdare Hizmetler Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

24. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

25. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Teknik Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

26. Türkiye Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

27. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

28. Araştırmacı kadrosunda bulunanların ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.