Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklara ilişkin uzlaşılan maddeler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yalçın, toplantı tutanağını görsellerle paylaşarak müzakere sürecine dikkat çekti.

"Zaman yetersizliğine rağmen gece gündüz verdiğimiz mücadeleye herkes şahit" diyen Yalçın, oransal artış ve taban aylık konularında makul bir teklif gelmediği için uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Yalçın, "Eğer oransal artış, taban aylık kısmında anlaşacak rakamlar gelseydi, Uzlaşmazlık/Toplantı Tutanağında da görüldüğü gibi en kapsamlı sözleşme uzlaşma ile sonuçlanmış olacaktı" sözleriyle sürecin tıkanma noktasını dile getirdi.

Memur-Sen'in toplu sözleşme masasında tüm kamu görevlileri için mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, sürece dair belgeleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaflık mesajı verdi.