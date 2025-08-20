Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulunduklarını, Afyonkarahisar ve ilçelerinde de okul yöneticileriyle, öğretmenlerle görüşüldüğünü, değerlendirme yapıldığını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın son 22 yılda yapılan yatırımlarla resmi istatistik açısından Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Türkiye de özellikle son 22 yılda yapılan fiziki, teknolojik ve insan kaynağı yatırımları sayesinde dünyada uluslararası göstergeler açısından dünya ortalamalarının OECD ortalamalarının üzerine çıkmış durumda. Bu süreci sürekli destekleyen, bize sürekli destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başbakanlığından itibaren sürekli eğitim öğretim konularını, bütün çalışmalarını odağını merkezine yerleştirdiği için yine özellikle son süreçte bakanlığımıza yönelik eleştirilere karşı bize sürekli destek sunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz de bakanlık olarak arkamızda siyasi destek olduğunda kendimizi daha rahat hissediyoruz ve işlerimize daha fazla odaklanıyoruz."

Başlayacak yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, velilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu eğitim öğretim yılında da gelenek haline getirdiğimiz eğitim öğretime hazırlık genelgesini dün itibarıyla illerimize gönderdik. Genelgemizin uygulanması, eğitim öğretimde niteliğin artırılması açısından eğitim öğretimin ve fırsat eşitliği başta olmak üzere her türlü eşitliğin sağlanması açısından önemsediğimiz bazı hususları genelgelerimize dercetmiş olduk. İlde yerel yönetimden milletvekillerimize kadar, siyasi parti teşkilatlarından sivil toplum örgütlerine meslek örgütlerine kadar, mülki idare amirlerinden merkezi yönetimin taşra teşkilatına kadar herkesin bu konuyu bir memleket meselesi, vatan borcu olarak görüp taşın altına elini koymasıyla başarılı olabilecek bir süreç. Bu anlamda yine, bu konuda söyleyecek sözü, yapacak işi olan herkesin sürece desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Genelgemizin uygulanmasında valilerimize çok önemli, görevler düşüyor."

Tekin, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, aile, ailenin Türk kültüründe yeri, aile kurumunun devamının sağlanması için alınması gereken tedbirler gibi konular başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile faaliyetler yapılacağını söyledi.

- "Fidan dikim süreçleri de başlatacağız"

Genelgede orman yangınlarına da yer verildiğine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Ben genelgemizde çocuklarımızın, gençlerimizin yeşil vatan ve yeşil vatanın bütün unsurlarına sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek adına çocuklarımızın doğaya, tabiata saygı, sorumluluklarını yerine getirmesi anlamında bu eğitim öğretim yılında yine Tarım ve Orman Bakanlığıyla işbirliği halinde bazı etkinliklerin yapılmasını, çocuklarımıza bu anlamda farkındalığın verilmesini arzu ediyoruz. Bunu genelgemize yazdık. Yine Tarım Bakanlığı ile ortak, yaraları bir nebze dahi sarmak için fidan dikim süreçleri de başlatacağız. Çocuklarımızda bu bilincin oluşmasını istiyoruz. Bunun için de bazı adımlar atılması gerekiyor. Biz de bakanlık olarak üstümüze düşeni yapalım diye böyle bir süreç başlattık."

"Bu yönetmelik değişikliğini de basın açıklamasıyla duyurduk. Dedik ki 'Bundan sonra okullarımızda okul üniforması tanımlaması yapılacak ve bu üniforma tanımı yapılırken çocuklarımız, velilerimiz herhangi bir markaya, herhangi bir mağazaya, herhangi bir işletmeye yönlendirilmeyecek.' Okullarımız sadece çocuklarımızın giyeceği ürünlerin rengi ve şekliyle ilgili tanımlama yapacak. Çocuklarımız bu ürünleri, bu ihtiyaçları velilerimiz nereden gidermek isterlerse oradan gidersinler istedik. Bu anlamda velilerimizin üzerine külfet ya da aşırı külfet bindiren uygulamaların ortadan kalkması için böyle bir düzenleme yapmıştık. Bunu da genelgemizde bir kez daha hatırlattık. Ürünlerde arma, rozet ya da benzeri sebepler yüzünden ürün fiyatlarının katlanmasından velilerimizin şikayeti vardı. Kamuoyunda bu anlamda rahatsızlıklar bunları ortadan kaldıracak bir düzenleme olarak bunu yaptık. Bir de ilave olarak çocuklarımız okula başladığında yani bir kademe süresi olan 4 yıl içerisinde okuldaki yönetimin değişmesiyle beraber okul kıyafetlerinin değişmemesini, çocukların 4 yıl boyunca aynı kıyafeti kullanabilmelerini de koymuştuk. Genelgedeki hükümler eğitim öğretim sürecinde niteliği artırmaya yönelik alınan tedbirler."