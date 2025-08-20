Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu

Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini yetersiz bulan Memur-Sen; 81 İl'de iş bırakarak Ankara'da miting düzenlemişti. Ali Yalçın'ın ısrarla altını çizdiği kamu çalışanları arasında "Gelirde adaletin, ücretlerde dengenin bozulması" gerçeğini görmezden gelen İşveren tarafı, masaya yeterli teklif sunmadı. Gece yarısına kadar süren müzakerelerde yüzdelik zam oranlarına ilişkin yeni ve yeterli teklif gelmemesi nedeniyle taraflar arasında anlaşma çıkmadı.

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda, Toplantı Tutanağı ile üzerinde uzlaşılan hükümlere yönelik 58 madde belli oldu.

8. Dönem Toplu Sözleşmesine kadar daha önce üzerinde hiç kazanım elde edilmemiş Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personeline ilave ödemeden mühendis ve teknik personele artırımlı ek ödemeye; avukatların artırımlı ek ödemesinden müdür-şube müdürü ve yardımcılarına ilave tazminat ödemesine; şef-amirlerden taşra uzmanlarına ve denetim elemanlarına artırımlı ödemeye; arazi tazminatının artırılmasından KİT'lerdeki personelin ilave ödemelerine; sözleşmeli koruma güvenlik görevlileri dahil artırımlı ödemeden diğer sağlık personeline ek ödemeye kadar birçok unvana ve kamu görevlisine yönelik mali haklarda artış sağlandı.

Önemli tekliflerde ilerleme sağlanmasına rağmen, İşveren Heyetinin yüzdelik artışlara ilişkin düşük zam teklifi sonrasında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Memur-Sen Genel Başkanı tarafından toplantı tutanağı ile mali haklarda artış sağlanan hükümler kayıt altına alındı.

Kamu görevlilerine yapılacak yüzdelik artış, taban aylık, refah payı, kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, ilave derece, 1. Dereceye 3600 ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, eş-çocuk yardım tutarları, emeklilik hakları gibi yüzlerce konunun Hakem Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

İşte 8. Dönem Toplu Sözleşme'de toplantı tutanağı ile kayıt altına alınan 58 maddelik artışlar:

(%6 enflasyon farkı ve Kamu İşvereninin teklif ettiği %11 zam (toplamda %17) uygulanarak hesaplanmıştır.)



8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE TOPLANTI TUTANAĞI İLE ÜZERİNDE UZLAŞILAN HÜKÜMLER

" Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ve Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki ilave ödeme almayan tüm memurlara 8 puan (1.045 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Taşra uzmanlarına 15 puan (1.955 TL); diğer uzman kadrolarındakilere 8 puan (1.045 TL) ilave özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları ve denetmenlere 10 puan (1.300 TL); bunların yardımcılarına 7 puan (910 TL) ilave özel hizmet tazminatı verilecek,

" KİT'lerde görev yapan müdürlere (başmüdür, kombina, müessese ve işletme) ilave 20 puan özel hizmet tazminatı (2.600 TL) toplamda 50 puan (6.520 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek,

" KİT'lerde görev yapan bölge müdür yardımcıları, daire başkan yardımcıları ve müdür yardımcılarına ilave 15 puan (1.955 TL) toplamda 40 puan (5.217 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek,

" KİT'lerdeki müdür yardımcılarına 15 puan (1.955 TL) ilave özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Şef unvanlı personele 32 puan (4.175 TL); amir unvanlı personele 22 puan (2.870 TL) artırımlı özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Sözleşmeli ve kadrolu koruma ve güvenlik görevlilerine ilave 3 puan ek ödeme artışıyla birlikte toplamda 13 puan (1.695 TL); silahlı olarak görev yapanlara toplamda 21 puan (2.740 TL) ödenecek,

" Sözleşmeli ve kadrolu teknik personele unvanlarına göre "%4,0-%2,7-%1,6" katlar üzerinden " %80, %54, %32" üzerinden ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödenecek,

" Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tabiplere 12 puan; diğer sağlık personeline 5 puan artışla birlikte toplamda 15 puan (1.955 TL) ek ödeme ödenecek,

" Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancıları sözleşmeli ve kadrolularına, 20 puan ilave olmak üzere toplamda 40 puan (5.217 TL) ek ödeme verilecek,

" Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom sözleşmeli ve kadrolularına, 10 puan ilave olmak üzere toplamda 20 puan (2.600 TL) ek ödeme verilecek,

" Tekniker, teknisyen ve diğer teknik personele 10 puan artırımlı olmak üzere toplamda 15 puan (1.955 TL) ek ödeme verilecek,

" Programcı ve çözümleyicilere ilave 10 puan (1.300 TL) artırımlı ek ödeme verilecek,

" Teknik şef, teknik amir, atölye şefi, teknik uzman ünvanlar ilave edilerek 40 puan (5.217 TL) ek ödeme verilecek,

" Kamu avukatlarına 15 puan ilave olarak toplamda 25 puan (3.260 TL) ek ödeme verilecek,

" Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, müdür, şube müdürü, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, fakülte sekreteri, genel sekreter yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri ve diğer müdürlere ilave 20 puan olmak üzere toplamda 40 puan (5.217 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Müdür yardımcısı, başkan yardımcısı ve diğer yardımcılara 15 puan ilave edilerek toplamda 30 (3.910 TL) puan özel hizmet tazminatı ödenecek,

" Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararnamesi'nin GİH bölümünün 5 ve 6. Sırasında bulunanlara ilave 20 puan (2.600 TL) özel hizmet tazminatı verilecek,

" Veterinerlerin ek ödemelerine 20 puan ilave edilerek toplamda 40 puan (5.217 TL) ödenecek,

" Veznedar, tahsildar ve mutemetlere ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenecek,

ÖNCEKİ DÖNEMDE ALINAN KAZANIMLARDAN DEVAM EDEN HÜKÜMLER

" 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu'na yönelik çalışma yapılacak,

" Peyzaj mimarları ve iç mimarlara ek özel hizmet tazminatı ödenmeye devam edecek,

" Engelli çocuk-aile yardımı ödenmeye devam edilecek,

" Cuma namazı ve hac izinlerinin uygulanmasına devam edilecek,

" İtfaiye personelinden vefat edenler ve malul olanlara tazminat ödenmeye devam edilecek,

" Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanılabilecek,

" KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, mühendis, mimar vb. personele 12 puan; biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi personele 5 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenmesine devam edilecek.

" Sözleşmeli Personele Yiyecek Yardımı Yapılmasına Devam Edilecek,

" Emekli Kamu Görevlilerine 18.600 TL üzerinden Yol tazminatı verilmesine devam edilecek,

" Burs Alan ve Devletçe Okutulan Çocuklara Aile Yardımı Ödeneği Verilmeye Devam edilecek,

" Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı artırımlı ödenmeye Devam edilecek,

" Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyologların zam ve tazminatları Teknik Hizmetler Sınıfı'ndan ödenmeye devam edilecek,

" Seyyar görev tazminatı il sınırı esaslı olarak ödenmeye Devam edilecek,

" Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilecek,

" KİT'lerde konut kira bedeli %15 indirimli uygulanmaya devam edilecek,

" KİT'lerde kıdem ücreti artırımlı uygulanmaya Devam edilecek,

" İtfaiyeci ve yangın söndürme erlerine 7 puan ek ödeme verilmeye Devam edilecek,

" Avukatlara yol tazminatı verilmeye devam edilecek,

" Biyologların ek özel hizmet tazminatının kimyagerler gibi uygulanmasına devam edilecek,

" Helal gıda uygulamasına devam edilecek,

" Engellilere yönelik düzenlemelere devam edilecek,

" Müze araştırmacısı, restoratör ve sanat tarihçisi unvanlı personelin ek özel hizmet tazminatı arkeologlar gibi uygulanmaya devam edecek,

" Gassal unvanlarındakilerin 500 puan iş güçlüğü zammı artırımlı ödenmeye devam edecek,

" 1. Dereceye 3600 ek gösterge çalışması devam edecek,

" Yiyecek Yönetmeliği ve Harcıraha yönelik çalışma yapılmasına devam edilecek,

" İdari büro görevlisi ve idari destek personelinin 10 puan ilave ek ödeme artırımına devam edilecek,

" Yüksek Öğretim Kurumları disiplin kurumlarında sendika temsilcisinin bulunması Devam edilecek,

" Avukatlık vekalet ücreti 20.000 gösterge üzerinden ödenmeye Devam edilecek,

" Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları Teknik Hizmetler Sınıfı'ndan ödenmeye Devam edilecek,

" Toplu sözleşme ikramiyesi aylık 707 gösterge üzerinden ödenecek,

" Servis hizmeti sunumuna Devam edilecek,

" Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı ilave 5 puan olarak ödenmeye devam edilecek.

