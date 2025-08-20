Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi

8. dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 21. maddeye göre şef ve amirlere önceki dönem toplu sözleşmeyle verilen 22 ve 12 puanlık özel hizmet tazminat artışları aynen devam ettirilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 16:42, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:42
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi

Uzlaşmaya varılan yeni maddede ise Şef ve Uzmanlardan Zam ve tazminat kararnamesinin II sayılı Cetvel ile III sayılı cetvelin G bölümüne göre tazminat ödenenlere ise ayrıca 10 puan özel hizmet tazminat oranı artışı sağlanmıştır.

Yeni uzlaşmaya varılan bu maddenin kapsamına kimlerin girdiği çok açık olmayıp, kapsamın sözleşmeye imza atan taraflarca açıklanması uygun olacaktır.

