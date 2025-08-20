Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi

Denizli'de doğum günü partisinden dönen nişanlı çift, ağaca saplanan otomobilde can verdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 16:57, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:57

Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada; İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum gününü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından parti düzenlendi. Kutlamanın ardından nişanlı çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobille eve doğru yola çıktı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, alkollü doğum günü partisinden dönen nişanlı çiftin ölümüyle sonuçlanan kaza, bulvar üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı.

