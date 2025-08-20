Uzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldı
Başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 18:13, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 18:41
Başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu

Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine gitti. Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi. Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde bulan baba, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

