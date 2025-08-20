Uzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldı
Villa bahçesine gömülü halde bulunan cesede ilişkin detaylar ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan erkek cesedinin aylardır aranan Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Cesedi arama anı ise havadan görüntülendi.

Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 18:52, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 18:53
Dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, iddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Cesedi bulunan şahsın aylardır arandığı ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 18 Haziran 2025 tarihinde 3 şüpheli şahsın Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan kimliği belirsiz bir kişiyi zorla araca bindirdiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında ise olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen Nametullah S.'nin bulunmasına yönelik yapılan HTS analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şahıslara ait inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi. İnşaat alanında polis arama köpeği ile birlikte yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan inşaat alanında, toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte kayıp adamın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

