Bazı teknik personele verilen ilave ücretler artırıldı

Uzlaşılan madde şu şekildedir



a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı, yerüstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, arkeolog, müze araştırmacısı, restoratör, uzman (TU), teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %4'ü. (Daha önce yüzde 3,6 idi)

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2,7'si, (Daha önce yüzde 2,4 idi)

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,6'sı, (Daha önce yüzde 1,4 idi)

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %80'i, (Daha önce yüzde 72 idi) (b) bendinde belirtilenler için %54'ü (Daha önce yüzde 48 idi) ve (c) bendinde belirtilenler için ise %32'yi (Daha önce yüzde 28 idi) geçemez.

45. Teknik personelin ek ödemeleri

(1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;" bölümünün;

1) (a) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 40 puan, (Daha önce 20 puan idi)

2) (b) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 20 puan, (Daha önce 10 puan idi)

3) (c) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 15 puan, (Daha önce 5 puan idi)



b) Programcı ve çözümleyici kadrolarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "A-Aylıklarını 657 saydı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "1-Kadrolan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranlan ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;" bölümünün (k) sırasına göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan,



c) (a) ve (b) bentlerine tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlannda bulunanlann 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduklan ek ödeme oranına, emsali memur kadrosu için (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ile aynı miktarda puan,



ç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);" kısmının;

1) (1) numaralı sırasında sayılanlardan (a) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi emsali memur kadroları ile aynı veya benzer unvanlarda bulunanlar ile teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman unvanlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 40 puan,

2) Diğer sıralarında sayılanlardan (a) bendinin (2) numaralı alt bendine tabi emsali memur kadroları ile aynı veya benzer unvanlarda bulunanlann yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlanna 20 puan,

3) Diğer sıralarında sayılanlardan (a) bendinin (3) numaralı alt bendine tabi emsali memur kadroları ile aynı veya benzer unvanlarda bulunanların yararlanmakta olduklan ek ödeme oranlarına 15 puan,

4) Diğer sıralarında sayılanlardan (b) bendine tabi emsali memur kadroları ile aynı veya benzer unvanlarda bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan.

ilave edilir.

46. Teknik personelin ek özel hizmet tazminatı

(1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 nci sırasında yer alan "3,0", "2,0" ve "1,2" ibareleri sırasıyla "4", "2,7" ve "1,6" olarak; (Daha önce 3,6, 2,4 ve 1,4 idi) aynı sırada yer alan "60", "40" ve "24" ibareleri ise sırasıyla "80", "54" ve "32" olarak uygulanır. (Daha önce 72, 48, 28 idi)