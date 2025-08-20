Örnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettiler

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yapılan araştırma sonucunda paranın sahibi Hülya Yıldız Ata'ya ulaştı. Hazırlanan tutanak ile 13 bin 400 lira sahibine teslim edildi.

Parasına kavuşan Hülya Yıldız Ata, duyarlı davranışlarından dolayı çocuklara ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek çocukları ödüllendirdi.

Hülya Yıldız Ata, örnek bir davranış sergileyen çocukları tebrik ederken, böyle ahlaklı evlatlar yetiştirdikleri için ailelerini de kutladı.