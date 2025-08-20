Uzmanların ve denetim elemanlarının maaşları artırıldı
Örnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettiler

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Ensar Dursun, Alperen Zeren ve Berat Rüzgar Erünsal isimli çocuklar, oyun oynadıkları sırada cadde üzerinde 13 bin 400 lira buldu. Çocuklar, parayı hiç tereddüt etmeden Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teslim etti.

20 Ağustos 2025
Örnek çocuklar: Buldukları 13 bin 400 lirayı teslim ettiler

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yapılan araştırma sonucunda paranın sahibi Hülya Yıldız Ata'ya ulaştı. Hazırlanan tutanak ile 13 bin 400 lira sahibine teslim edildi.

Parasına kavuşan Hülya Yıldız Ata, duyarlı davranışlarından dolayı çocuklara ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek çocukları ödüllendirdi.

Hülya Yıldız Ata, örnek bir davranış sergileyen çocukları tebrik ederken, böyle ahlaklı evlatlar yetiştirdikleri için ailelerini de kutladı.

