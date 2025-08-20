Müdür ve bazı idarecilerin tazminat oranları artırıldı

- Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, sayman, müdür, şube müdürü ve diğer müdürlerin özel hizmet tazminat puanları 20 puan,

- Müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, sayman yardımcısıın özel hizmet tazminat puanları ise 15 puan artırılmıştır.



Uzlaşmaya varılan yeni bir madde uyarınca;



- Müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürü, bakanlık özel kalem müdürü, bakanlık özel müşavirleri, daire başkanı, gelir idaresi grup başkan, bölge müdürü, bakanlık il müdürü (Ankara, istanbul, izmir) il müftüsü ve hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminat puanları 20 puan artırılmıştır.



20 puanlık Özel Hizmet tazminat artışı şu şekilde hesaplanır



20 puanlık özel hizmet tazminat oranı artışı ne anlama gelir?



=(Gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı*0,20

=8000+1500)*1,170211*0,20

=2 bin 223 TL