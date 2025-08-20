Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldı
8.dönem toplu sözleşmede uzlaşılan 54 maddeye göre veteriner hekimleri ek ödeme oranlarında artış yapıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 19:50, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 19:52
Daha önce veteriner hekimlerin mevcut ek ödeme oranlarına 10 puanlık bir artış
yapılırken 8. dönemde uzlaşılan maddeye göre 25 puanlık bir artış yapılacaktır
Yani 15 puanlık ek ödeme artışı olmuştur
15 puanlık ek ödeme artışı oranı ne kadardır?
=9500*Maaş Katsayısı*Ek ödeme oranı
=9500*1,170211*0,15
=1.667 TL artış anlamına gelmektedir.