Eğitim-Bir-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşmede hizmet kolunda imza altına aldığı ve hizmet kolunu ilgilendiren kazanımları açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 20:00, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 20:02
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, 8. Dönem Toplu Sözleşmede hizmet kolunda imza altına aldığı ve hizmet kolunu ilgilendiren kazanımları açıkladı.
Talat Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
***8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ***
8. Dönem Toplu Sözleşmede, hizmet kolumuzda imza altına aldığımız ve hizmet kolumuzu ilgilendiren kazanımlarımız...