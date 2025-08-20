Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açılıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak Togg'un daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor.

Bunun ilk etabı olarak henüz Türkiye'de de satışta olmayan Togg T10F, Almanya'nın Hamburg sokaklarında reklam çekimlerine konu edildi.

Trafiğe kapalı alanda reklam çekimleri gerçekleştirildi ve bölgedeki Türkler Togg T10F'e büyük ilgi gösterdi.

İLK DEFA YABANCI PLAKA TAKILDI

Reklam çekimleri uzun sürdü ve sene sonunda Togg'un Almanya'da satışa sunulması bekleniyor.

Togg araçlarına ilk defa Alman plakası takıldı. Stuttgart tescilli S TG 480E plakalı Togg T10F'in Almanya'da 45-50 bin euro civarında fiyatlarla satışa çıkabileceği belirtildi.

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

